Son dakika haber! Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine yönelik silahlı saldırıyla ilgili 9 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan Evren E. hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer tutuklu sanıklar Deniz B. ve Şenol G. ile tutuksuz sanıklar Leyla A, Köksal A, Güngör K, Mehmet Sezgin K, Burak E. ve Mehmet Ekrem Ş. hakkında 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Burdur Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan Evren E, Yeşilova ilçesinde bir otel işlettiğini, borçları nedeniyle iş yerinin tahliye edileceğini öğrendiğinde, durumu telefonla ulaştığı Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'e anlattığını bildirdi.

Başkan Şenel'i "Burayı 15 gün içinde boşaltacaksın, yapacak bir şey yok" sözleri üzerine vurmaya karar verdiğini aktaran Evren E, "Sokağa çıkma kısıtlamasında Leyla'yı da yanıma alarak başkanın yanına gitmeye karar verdim. Herhangi bir çevirme olursa Leyla ile aile görüntüsü vermek için Leyla'yı yanıma aldım ama Leyla böyle bir olayı yapacağımı bilmiyordu." ifadelerini kullandı.

Leyla A. ve Deniz B'yi yanına alarak otomobille Şenel'in evine gittiğini, kapıyı açan Şenel'in ayağına tabancayla ateş etmeye başladığını belirten Evren E, Şenel'in eşinin "yeter yapma" sözleri üzerine pişmanlık duyduğunu ve adresi terk ettiğini kaydetti.

Olay

Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Şenel çifti, 20 Nisan 2020'de kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin silahlı saldırısında yaralanmış, Burdur Valiliğince, saldırının mülkiyeti belediyeye ait bir otelin ruhsatının "Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket" nedeniyle kaymakamlığın bildirimi üzerine 15 Nisan'da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edilmesi nedeniyle yapıldığı belirtilmişti. Olayın ardından otel işletmecisi Evren E. ile Şenol G. ve Deniz B. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok