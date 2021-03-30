Son dakika haber... YEŞİLKÖY SAHİLİNDE KAFE VE RESTORANLARA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Son dakika haberine göre Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Yeşilköy bölgesinde bulunan kafe ve restoranlar denetlendi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Yeşilköy bölgesinde bulunan kafe ve restoranlar denetlendi. Belirlenen 1 buçuk metre kuralına uymayan iş yeri sahipleri uyarıldı. Maske ve dezenfektan kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sahil şeridi boyunca dronelar ile anons yapılarak uyarılarda bulunuldu.

Bakırköy Yeşilköy'de sahil şeridindeki kafe ve restoranları denetleyen polis ekipleri buradaki masaların arasında en az 1,5 metre bulunması ve masalarda birer koltuğun boş bırakılıp- bırakılmadığını denetledi. Bu kurala uymayan iş yerlerine koronavirüs önlemleriyle ilgili genelge hatırlatılırken, gelecek denetimde de uyulmaması halinde cezai işlem yapılacağı bildirildi. Ayrıca sahil şeridi boyunca anonslu dronelar ile vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konularında uyarıldı.

"KONTROL ALTINDA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ ELİMİZDEN GELDİĞİNCE"

10 yıldır Yeşilköy sahilde bir kafe işleten Agop Akçay, "Sağ olsun arkadaşlar dolaşıyorlar. Denetliyorlar. Uyarı yapıyorlar. Bazen karakoldan bazen belediyeden geliyorlar. Kontrollerini yapıyorlar. Sadece bizlere değil araçlara olsun, deniz kenarlarına olsun her yere yapılması lazım. Güneşli havada sahil tıklım tıklım oluyor. Mühim olan oralar. Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Masalarda mesafeler var 1,5 metre. Zaten masalarda 4 koltuk varsa 2 kişi oturtuyoruz. Müdahale ettiğimiz anlar oluyor tabi ama bazen tartışmalar oluyor. 'Size ne' diyenler oluyor. Her şey olabiliyor maalesef" dedi.

"İNŞALLAH BU SÜRECİ EN KISA SÜREDE ATLATACAĞIZ"

İşletmeci Fırat İmrahor ise, "Denetimlerimiz sürüyor. Biz de kendi içimizde denetliyoruz tüm çalışanları sürekli ve müşterilerimizi. Şu anda her şey güzel. Bakalım devam ediyoruz. Tekrar yasaklar gelecek. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatacağız. Herkesin üzerine düşeni yapmasını umuyorum. Bazı işletmeler yapmıyordur belki bilemiyorum ama herkes üstüne düşeni yaparsa her şey iyi olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı