Son dakika haber... Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadele çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadele çağrısı

Son dakika haberi: Yeşilay Samsun Şube Başkanı Muhammet Ali Oruç, uyuşturucu bağımlılığına karşı başlatılan "Nice Sağlıklı Nesillere" projesi kapsamında tüm vatandaşları bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırdı.

Son dakika haber... Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadele çağrısı
26.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:40

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Muhammet Ali Oruç, uyuşturucu bağımlılığına karşı başlatılan "Nice Sağlıklı Nesillere" projesi kapsamında tüm vatandaşları bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırdı.

Oruç, Yeşilay'ın milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden, ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulan Yeşilay'ın bağımlılık türleri arttıkça tüzüğüne yeni çalışma alanları eklendiğine işaret eden Oruç, şöyle devam etti:

"Alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dahil olmuştur. Uyuşturucu maddelerin kullanımı, insanlarda fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak olumsuz değişikliklere ve ölümcül sonuçlara sebep oluyor. Yeşilay olarak bu olumsuz sonuçların önüne geçmek için çalışıyoruz. Özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam sürmesi için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim ve Okulda Bağımlılığa Müdahale programları ile bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi yanında düzenlenen yarışma ve etkinliklerle farklı açılardan bağımlılık konusuna dikkat çekerek hem gençlerimizin hem de toplumun bilinç kazanmasını hedefliyoruz."

Bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği vermeyi amaçladıklarını, bu kapsamda Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) faaliyete geçireceklerini anlatan Oruç, "Bağımlılığı bulunan danışanlara ve yakınlarına ücretsiz hizmet verecek Samsun YEDAM, bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, uyuşturucunun yanı sıra sigara, alkol ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olacak. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekleyecek." dedi.

Oruç, vatandaşların YEDAM'a 444 79 75 numaralı Yeşilay Danışma Hattı'ndan ulaşabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yüzyılın Yeşilay'ı olarak, 100'üncü yaşımızda 'Nice sağlıklı nesillere' sloganımız, çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile yürüttüğümüz çalışmaların ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun sahiplenmesi ve desteğiyle daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırıyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimiz geleceklerini özel sektörde aramalı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimiz geleceklerini özel sektörde aramalı
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti Haber
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi
Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
Suç örgütüne operasyonda polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan zanlı belini kırdı
Suç örgütüne operasyonda polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan zanlı belini kırdı
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Berat Albayrak Meral Danış Beştaş
Magazin Alişan Cem Yılmaz Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Manisa
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadele çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 17:40:12. #1.14#
title