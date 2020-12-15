"Yeryüzü cenneti" Nemrut Krater Gölü beyaza büründü - Drone
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"Yeryüzü cenneti" Nemrut Krater Gölü beyaza büründü - Drone

15.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:09

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası ve buhar bacasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Nemrut, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da uğrak yerlerinden biri oldu.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bölgeye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekti, eşsiz manzaranın keyfini yaşadı.

'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü beyaza büründü - Drone
'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü beyaza büründü - Drone
'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü beyaza büründü - Drone
'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü beyaza büründü - Drone

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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