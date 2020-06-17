Son dakika haber | "Yeryüzü cenneti" mavi bayraklı plajlarıyla konuklarını bekliyor
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Son dakika haber | "Yeryüzü cenneti" mavi bayraklı plajlarıyla konuklarını bekliyor

Son dakika haberi... Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü Muğla'da, mavi bayraklı 105 plaj, 8 marina ve 4 mavi bayraklı yat bulunuyor.

17.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:39

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü Muğla'da, mavi bayraklı 105 plaj, 8 marina ve 4 mavi bayraklı yat bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbir amaçlı kullanımı kısıtlanan sahiller, "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak anılan normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte alınan tedbirlerle yeniden hizmet vermeye başladı.

Muğla'daki dünyaca ünlü sahillerin birçoğu, mavi bayraklarını dalgalandırarak misafirlerini ağırlıyor. Şezlong, şemsiye ve yürüyüş yolları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen, bakım onarım çalışmasıyla yeni döneme hazırlanan mavi bayraklı plajlar, yepyeni bir görünüme kavuştu.

Güvenli deniz keyfi için önlemler alındı

Sahillerde, turistlerin gönül rahatlığıyla "deniz keyfi" yapabileceği her türlü önlem alındı.

Sahip olduğu güzellikleriyle "yeryüzü cenneti" olarak nitelenen Muğla, mavi bayraklı plaj sayısıyla Antalya'nın hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Muğla'da, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Ortaca ve Ula ilçelerinde mavi bayraklı 105 plaj bulunuyor. Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da 8 marina ve 4 yatta da mavi bayrak dalgalanıyor.

Muğla ve ilçelerinde, mavi bayrak için gerekli kriterlerin yazılı olduğu panoların yerleştirildiği plajlar ve marinalar, turistlere güven telkin ediyor.

"Mavi bayrak turist sayısını artıracak"

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mavi bayrağın, bulunduğu plajdaki denizin temiz olduğunu ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını gösterdiğini söyledi.

Kentin muhteşem doğasıyla misafirlerine unutulmaz bir tatil imkanı sunduğunu belirten Bingöl, "Muğla'nın plajlarında, her yıl daha fazla mavi bayrak dalgalandırılarak, bölgeye gelen turist sayısında artış sağlanmasını bekliyoruz." dedi.

Muğla'nın, mavi bayrak anlamında önemli bir potansiyeli bulunduğunu ve bundan dolayı da tercih edildiğini vurgulayan Bingöl, mavi bayrağın uluslararası turizm pazarında aranan bir özellik olduğunu kaydetti.

Muğla'nın, en fazla mavi bayraklı plajın bulunduğu Bodrum ilçesi ise yerli yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un mavi bayraklı plajlarını artırmak için belediye olarak çalışmalarını yoğun şekilde devam ettirdiklerini belirtti.

Aras, mavi bayraklı plajlarla ilgili belediyenin Çevre Müdürlüğü ekiplerinin sürekli kriterleri yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

Mavi bayrağın muhafazası ve yeni mavi bayraklı plaj için sürekli çalıştıklarını aktaran Aras, "Çevre Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün ortak çalışmasıyla belediyenin dalgıçları ve gönüllü dalgıçlarla deniz dibi temizliği yapıyoruz. Deniz sürekli temiz tutulmaya çalışıyor. Altyapı çalışmalarımız da sürüyor." diye konuştu.

Son dakika haber | 'Yeryüzü cenneti' mavi bayraklı plajlarıyla konuklarını bekliyor

Kaynak: AA

Manşet

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