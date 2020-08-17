Son dakika haber: Yerli girişimden biyoteknoloji ihracatı
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Son dakika haber: Yerli girişimden biyoteknoloji ihracatı

Son dakika haberine göre Geleceği şekillendirecek bilimsel alanlar arasında gösterilen mikrobiyom bilimi araştırmalarına son 10 yılda dünya genelinde 1,7 milyar ABD dolarından fazla harcama yapıldı.

Son dakika haber: Yerli girişimden biyoteknoloji ihracatı
17.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:21

Geleceği şekillendirecek bilimsel alanlar arasında gösterilen mikrobiyom bilimi araştırmalarına son 10 yılda dünya genelinde 1,7 milyar ABD dolarından fazla harcama yapıldı. Projeler Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin, Kanada, İrlanda, Güney Kore ve Japonya'da sürerken Türkiye'den de önemli bir hamle geldi. Sağlık teknoloji alanında faaliyet gösteren yerli girişim ENBIOSIS, mikrobiyom temelli biyoteknoloji ihracatı için ilk adımı attı.

İnsan bağırsağında yer alan mikroorganizmaları analiz ederek obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi pek çok soruna kişiye özel sağlık çözümleri geliştiren yerli girişim ENBIOSIS, sahip olduğu gelişmiş yapay zeka algoritması sayesinde biyoteknoloji ihracatı için ilk adımı attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yerli girişim, Silikon Vadisi Merkezli Atomyum'un desteklediği Nutriomex ile imzaladığı iş birliği anlaşması sayesinde Türkiye'de edindiği tecrübeyi ilk olarak Avrupa pazarına sunmaya başladı.

ENBIOSIS'in bu hamlesinin odağında, Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanındaki potansiyelini dünyaya göstermek ve daha fazla hastayı kişiselleştirilmiş sağlık çözümleriyle tanıştırmak olduğunu belirten ENBIOSIS kurucusu Ömer Özkan, "Dünya genelinde mikrobiyom alanındaki en gelişmiş yapay zeka algoritmasına sahip şirketlerden biri konumundayız. Türkiye'den sonra yurt dışında da insanların teknolojimizden faydalanacak olması bizi mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ GÜCÜ ULUSLARARASI ARENADA TEMSİL EDİLECEK"

Sağlık teknolojileri alanındaki bilgi ve tecrübe birikimini yurt dışı pazarlarda ticarileştirmeyi hedeflediklerini belirten Ömer Özkan, "Temmuz ayının başında bazı sağlık kuruluşlarıyla yaptığımız iş birliği anlaşmaları ile çalışmalarımızı daha fazla hasta ile buluşturma imkanı bulduk. Mikrobiyom alanındaki sahip olduğumuz ileri düzey algoritma ile kazandığımız bu potansiyelin, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecek güçte olduğuna inanıyoruz. Söz konusu algoritmayı literatür çalışmalarıyla besleyerek baz modelimizi belirli bir rasyonaliteye oturttuğumuz için algoritmamızın öğrenme eğrisi ve hizmet kalitemizin gelişim grafiği, diğer rakiplerimize nazaran çok daha yüksek. Türkiye'den sonra yurt dışında da insanların teknolojimizden faydalanacak olması bize gurur ve mutluluk veriyor. Bu vesileyle teknolojimizi Avrupa'ya taşıyacak Nutriomex'e de teşekkürü borç biliyoruz. Ürünün geliştirilmesinden ilk satışların başlamasına kadar olan tüm süreci kendi öz kaynaklarıyla sürdüren ve henüz yatırım almayan bir girişim olarak hedefimiz, Avrupa'ya yıl sonuna kadar 100 bin dolarlık biyoteknoloji ihracı." dedi.

"ERKEN TANI KİTLERİ YOLDA"

Mikroorganizmaların oluşturduğu mikrobiyom adı verilen ekosistemin önemine ve sindirim hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara pek çok sağlık sorununda etkin rol oynadığına değinen Ömer Özkan, "Vücüdumuzda bulunan trilyonlarca mikroorganizmanın oluşturduğu ekosistemin bozulmasının, sindirim sistemi hastalıkları, otoimmün hastalıklar, kronik hastalıklar, cilt hastalıkları ve psikolojik hastalıklar gibi pek çok sağlık sorunun temelini oluşturduğu, bilim camiası tarafından kabul gören bir gerçek. Bu ekosistemi anlayabilmek için 30.000 insandan aldığımız numunelerle elde ettiğimiz mikroorganizma DNA'larını, binlerce klinik veriyi işleyebilen yapay zeka algoritmamız ile analiz ediyor; kişinin sağlıklı mikrobiyoma sahip olmasını sağlayacak kişiye özel mikrobiyom diyet hizmeti sunuyoruz. Çalışmalarına başladığımız yeni projemiz ile de kişiye özgü probiyotik üretmeyi ve hastalıkların tanısını erken koyabilmeyi sağlayacak kitler geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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