Son dakika haber | Yerleşime yakın noktada çıkan orman yangını paniğe neden oldu

Son dakika haberler... Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yerleşim yerine yakın bir noktada başlayan yangına vatandaşların ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Bölgeye çok sayıda arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Kısa sürede yoğun çabalar sonucu orman yangını daha fazla alana yayılmadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise yaklaşık 2 saat sürdü. Yangının çıkış sebebi ise ekiplerin detaylı incelemesi ile kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı