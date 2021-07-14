Son dakika haber | Yerleşime yakın noktada çıkan orman yangını paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Yerleşime yakın noktada çıkan orman yangını paniğe neden oldu

Son dakika haber | Yerleşime yakın noktada çıkan orman yangını paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yerleşim yerine yakın bir noktada başlayan yangına vatandaşların ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Bölgeye çok sayıda arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Kısa sürede yoğun çabalar sonucu orman yangını daha fazla alana yayılmadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise yaklaşık 2 saat sürdü. Yangının çıkış sebebi ise ekiplerin detaylı incelemesi ile kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Son dakika haber | Yerleşime yakın noktada çıkan orman yangını paniğe neden oldu
Son dakika haber | Yerleşime yakın noktada çıkan orman yangını paniğe neden oldu
Son dakika haber | Yerleşime yakın noktada çıkan orman yangını paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Tolga Akış Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Yerleşime yakın noktada çıkan orman yangını paniğe neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 22:30:22. #1.15#

title