Son dakika haberleri... Yerleşim yeri yakınında başlayan yangın büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Yerleşim yeri yakınında başlayan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Aşağı Karderesi köyü yakınlarında başlayan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Aşağı Karderesi köyü yakınlarında başlayan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Bahçe ilçesi Aşağı Karderesi köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin haber vermesi üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sarp arazide başlayan yangına karadan ekipler müdahale ederken havadan da bir helikopter müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabasıyla büyümeden kısa sürede söndürülen alanda soğutma çalışmaları başlatıldı. - OSMANİYE

Son dakika haberleri... Yerleşim yeri yakınında başlayan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri... Yerleşim yeri yakınında başlayan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri... Yerleşim yeri yakınında başlayan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri... Yerleşim yeri yakınında başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Süreyya Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Caner Erkin Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Yerleşim yeri yakınında başlayan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 20:37:12. #1.14#

title