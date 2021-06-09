BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI

BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da yerel bir televizyon kanalının, depo olarak kullanılan binasından 350 bin lira değerinde malzeme çalan 5 şüpheli ile bunları satın alan hurdacıyı gözaltına alındı.

BURSA'da yerel bir televizyon kanalının, depo olarak kullanılan binasından 350 bin lira değerinde malzeme çalan 5 şüpheli ile bunları satın alan hurdacıyı gözaltına alındı. İş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen hırsızlık olayında, şüphelilerin binaya 2 gün üst üste ve minibüsle geldiği belirlendi.

Olay, 3 ve 4 Haziran'da merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde bir yerel televizyon kanalının depo olarak kullandığı eski binasında meydana geldi. Bina sahibi M.T.T., elektronik aletler ve çeşitli malzemeleri kontrol etmek için binaya gittiğinde, çok sayıda malzemenin yerinde olmadığını fark etti. M.T.T., polise ihbarda bulunup, şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyip, 5 kişinin 2 gün üst üste binaya girip toplam 350 bin lira değerinde malzeme çaldığını belirledi.

Güvenlik kamera görüntülerinden, şüphelilerin, daha önce de benzer suçlara karışan M.Ş., M.F., M.Ç., E.S. ve K.İ. olduğunu tespit eden polisler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinde çaldıkları malzemelerin bir kısmını 1500 lira karşılığında D.Ö. isimli hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Ekipler, D.Ö.'yü de ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor. Öte yandan şüphelilerin, binaya giriş anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin hırsızlık yapmaya minibüsle geldiği görüldü.

BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI
BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI
BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI
BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI
BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI
BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI
BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI
BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI
BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI
BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI
BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Murat Kurum Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Hasibe Eren Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BURSA YEREL TV DEPOSUNDAN 350 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞINA 6 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 17:09:19. #1.15#

title