Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Altınöz'den Yunan gazetesine tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Altınöz'den Yunan gazetesine tepki Açıklaması

Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Mehmet Altınöz, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine tepki gösterdi.

Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Altınöz'den Yunan gazetesine tepki Açıklaması
21.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:28

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Mehmet Altınöz, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine tepki gösterdi.

Parti teşkilatlarıyla bir araya gelmek üzere Hatay'a gelen Altınöz, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Altınöz, burada gazetecilere parti teşkilatlarının çalışmaları hakkında bilgiler vererek sorularını cevapladı.

Toplantıda, Yunanistan'daki bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine ilişkin soruya Altınöz, "Biz bu manşeti kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir ifadenin kullanılması bizim haz etmediğimiz ve kesinlikle kabul edemediğimiz bir manşettir. Ülkemizin devlet başkanına ister Yunanistan olsun, ister başka bir ülke olsun o ülkenin medyasının, basının bu şekilde hakaret etmesini kesinlikle kınıyoruz ve kabul edilemez olduğunu da ifade etmek istiyoruz." yanıtını verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Adnan Menderes Fahrettin Koca Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kemal Ayvaz Haluk Levent Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Babel Falcao Tisserand Mehmet Özdilek Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Bursa Atama Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Altınöz'den Yunan gazetesine tepki Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 14:35:16. #1.15#
title