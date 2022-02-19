Son dakika haber! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te

Son dakika habere göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir takım ziyaret ve toplantılar için Bilecik'e geldi.

BİLECİK (İHA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir takım ziyaret ve toplantılar için Bilecik'e geldi.

Fatih Erbakan'ı kent girişinde partinin Bilecik İl Başkanı Cafer Aslanboğan ve partililer karşıladı. "Mücahit Erbakan" sloganlarıyla aracın inen Erbakan, Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler, bol kazançlar dileyen Erbakan, parti binasında basın açıklaması yapacak. Ardından Şeyh Edebali Türbesinin ziyaret edecek olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, saat 19.00'da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Sandık Müşahitleri Toplantısı'na katılacak. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Politika

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Şeyh Edebali, Bilecik, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title