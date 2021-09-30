Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da esnafı ziyaret etti

VAN (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak milli görüşün 50 senelik geçmişinde olduğu gibi yeni dönemde de bölge insanının Van halkının derdine derman olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Erbakan, Van'da esnafı ziyaret etti, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Daha sonra sanayi sitesinde iş yeri sahipleriyle görüşerek sorun ve taleplerini dinleyen Erbakan, AA muhabirine, Anadolu buluşmaları programı kapsamında Van'da bulunduklarını söyledi.

Kentte halkla, esnafla buluşma, kucaklaşma programları gerçekleştirdiklerini aktaran Erbakan, "Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve çeşitli ziyaretlerimizde halkın her kesimi ile bir araya gelip buluşmuş olduk. Yeni il binamızın açılışını gerçekleştirdik. Büyük bir coşku ve Van halkının yakın ilgisiyle programlarımız gerçekleşiyor. Bundan dolayı da bahtiyarlık duyuyoruz. Erbakan hocamızın milli görüş ruhuyla, Yeniden Refah Partisi olarak bölgeye geldik." diye konuştu.

"Halkın derdine derman olacağımıza inanıyoruz"

Hiç kimseyi ırkından, dilinden, dininden ve mezhebinden dolayı ayırt etmeden 83 milyonu kucaklamak, doğusuyla batısıyla herkesin derdine derman olmak maksadıyla bölgeye geldiklerini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi olarak milli görüşün 50 senelik geçmişinde olduğu gibi yeni dönemde de bölge insanının Van halkının derdine derman olacağımıza inanıyoruz. Maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olacağımıza inanıyoruz. Bundan önce 50 sene boyunca milli görüş ruhuyla bu kurtuluş gerçekleşti, bu hizmetler yapıldı. İnşallah yeni dönemde de Yeniden Refah Partisi ve milli görüş ruhuyla hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda bölge insanının sıkıntıları çözüme kavuşacak."

Van'ın milli görüşün Refah Partisi döneminde kalesi olduğunu anlatan Erbakan, şu anda da kendilerine gösterilen teveccühün Van halkının ve bölge insanın milli görüşe büyük bir özlem duyduğunun göstergesi olduğunu savundu.

Erbakan'a, Genel Başkan Yardımcıları Bayram Sakartepe, Erkan İlyas Helvacı ile MKYK üyeleri, İl Başkanı Göksel Yarız ve partililer eşlik etti.