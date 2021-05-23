Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin açıklama Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, akaryakıt ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının, esnafa Kovid-19 sürecinde verilen desteğin vatandaştan tahsil edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, akaryakıt ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının, esnafa Kovid-19 sürecinde verilen desteğin vatandaştan tahsil edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Erbakan, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarlarındaki artışa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Resmi Gazete'de yer alan akaryakıt ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin rakamları paylaşan Erbakan, geçen yılın son 7 ayında akaryakıt ürünlerinden 15,5 milyar lira ÖTV tahsilatı yapıldığını kaydetti.

Erbakan, "ÖTV artışıyla bu senenin kalan 7 ayında akaryakıt ürünlerinden yaklaşık 25 milyar lira ÖTV tahsilatı yapılacak. Bu ne demektir? Tam kapanma desteği olarak esnafa verilecek olan 4,5 milyar liralık hibe, ÖTV artışıyla 1,5 ayda vatandaştan tahsil edilecek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu artışla Kovid-19'la mücadele sürecinde esnafa ve vatandaşlara verilen desteklerin toplamının vatandaştan geri alınacağını öne süren Erbakan, "Yani vatandaşa verilen sözüm ona destekler, yine vatandaşın cebinden fazlasıyla geri alınmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan