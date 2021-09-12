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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Konya'ya ve Konyalılara güveniyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Konya'dan ve Konyalılardan beklediğimiz o 1969'daki cesur, yürekli, ferasetli, şuurlu duruşu tekrar edip aynen bir 40 yılda Milli Görüşü iktidara taşıdığınız gibi, ikinci 40 yılda yine Milli Görüşü Yeniden Refah'ı iktidara...

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Konya'dan ve Konyalılardan beklediğimiz o 1969'daki cesur, yürekli, ferasetli, şuurlu duruşu tekrar edip aynen bir 40 yılda Milli Görüşü iktidara taşıdığınız gibi, ikinci 40 yılda yine Milli Görüşü Yeniden Refah'ı iktidara taşıyacaksınız bunu görüyoruz. Konya'ya ve Konyalılara güveniyoruz" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli programlara katılmak için Konya'ya geldi. Merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi pazar alanında düzenlenen mitingde halka hitap eden Erbakan, Konyalılardan beklentilerini anlattı. Miting otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Erbakan, "2021 yılındayız. İkinci 40 yıl harekatı, yürüyüşü başladı Yeniden Refah Partisi kuruldu. Biz şimdi diyoruz ki, Konya'dan ve Konyalılardan beklediğimiz o 1969'daki cesur, yürekli, ferasetli, şuurlu duruşu tekrar edip aynen bir 40 yılda Milli Görüşü iktidara taşıdığınız gibi, ikinci 40 yılda yine Milli Görüşü Yeniden Refah'ı iktidara taşıyacaksınız bunu görüyoruz. Konya'ya ve Konyalılara güveniyoruz. Konya'nın bereketine inanıyoruz, inşallah ikinci 40 yılda bu söylediklerimiz de birer birer gerçek olacak. Konya ve Konya halkı ikinci 40 yılda bir kez daha destan yazacak, bir kez daha tarihe geçecek inşallah. Ne olacak böyle olunca birinci 40 yılda Milli Görüş bir yılda 70 milyar dolar borçsuz, vergisiz kaynak paketi oluşturdu. İnşallah ikinci 40 yılda Yeniden Refah bu sefer bir yılda 150 milyar dolar kaynak paketi bulacak Allah'ın izniyle. Bunun kitabı yazıldı, milli kaynak paketleri bir kitabımız da var hepiniz biliyorsunuz. Birinci 40 yılda Milli Görüş denk bütçeyi gerçekleştirdi. İkinci 40 yılda yine Konya'nın desteğiyle yine aynı Milli Görüş, Yeniden Refah gelecek. Bu ülkenin bütün iç ve dış borcunu sıfırlayıp bitecek Allah'ın izniyle. Birinci 40 yılda Erbakan hocamız şantiyenin hortumlarını kesti, havuz sistemini hayata geçirdi. İkinci 40 yılda da inşallah Milli Görüş gelecek bütün haksız kazançları birer birer ortadan kaldıracak, haksız kazanç hortumlarının hepsini birer birer kesecek Allah'ın izniyle" dedi.

(İbrahim Yetkin/İHA)

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Konya'ya ve Konyalılara güveniyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Konya'ya ve Konyalılara güveniyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Konya'ya ve Konyalılara güveniyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:
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