Son dakika haber | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan orman yangınlarıyla mücadelede birlik çağrısı Açıklaması
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Son dakika haber | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan orman yangınlarıyla mücadelede birlik çağrısı Açıklaması

Son dakika haber | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan orman yangınlarıyla mücadelede birlik çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, orman yangınlarıyla mücadelede dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini bildirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, orman yangınlarıyla mücadelede dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini bildirdi.

Erbakan yazılı açıklamasında, 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kısa sürede pek çok ile yayılan yangınların devam ettiğini hatırlattı.

Bu süreçte iktidarın ve muhalefet partilerinin "siyasi düellolara tutuşmasının" kabul edilemeyeceğini vurgulayan Erbakan, "Bu zor günlerde millet olarak dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Yangınların kontrol altına alınması, yaraların sarılması için hep birlikte mücadele etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Erbakan, canını dişine takarak büyük bir özveriyle yangınların söndürülmesi ve canların kurtarılması için çabalayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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