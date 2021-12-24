Son dakika haber | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vererek politika faizini aşağıya çekmesinin piyasalardaki faizin aşağıya gitmesi anlamına gelmediğini ileri sürdü.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin en önemli gündeminin ekonomi olduğunu söyleyen Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faize savaş açtığını söylediğini, ancak döviz fırlayınca savaş açtığı faize tekrar döndüğünü savundu.

Türkiye'nin dış borcunun bulunduğunu dile getiren Erbakan, son günlerde yapılan uygulamalarla uzun ve orta vadede dövizin düşebilmesinin mümkün olmadığını iddia etti.

Türkiye'de bireysel hesapların, toplam mevduatların yüzde 60'ını oluşturduğuna işaret eden Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan uygulama, sadece bireysel hesapların yararlanacağı bir uygulama. Dolayısıyla doğrudan doğruya mevduatın yüzde 40'lık kesimini bu uygulamanın dışında tutuyoruz." diye konuştu.

Üretim ve ihracat yapmadan, dış ticaret açığını kapatmadan palyatif tedbirlerin çözüm olmayacağını savunan Erbakan, "Bu noktada biz de erken seçim hazırlığı olması noktasında şüphe duyuyoruz. Yani 'bu uygulama, bir 6 ay nefes aldırırsa ilk baharda erken seçimi yapar, durumu kurtarırız' gibi bir düşüncenin olduğunu biz de seziyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetinin Merkez Bankası üzerinden faizleri aşağıya çektiğini kaydeden Erbakan, şöyle devam etti:

"Faiz indirim kararları, AK Parti iktidarının iddia ettiği sonuçları oluşturmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimat vererek politika faizini aşağıya çekmesi, piyasalardaki faizin aşağıya gitmesi anlamına gelmiyor. Çünkü, muazzam bir enflasyon, astronomik düzeyde artan döviz kurları var. Bu piyasa şartlarında siz talimatla politika faizini ne kadar aşağıya çekseniz de piyasanın içindeki faiz aşağıya gitmiyor, tam tersine yukarıya gidiyor."

Erbakan, Türkiye'nin toplam iş gücü içinde asgari ücretli çalışan oranının yüzde 45, Avrupa'da ise bu oranın çok daha düşük olduğunu belirterek, bu durumun Türkiye'de fakirliğin daha da yaygınlaştığını gösterdiğini ileri sürdü.

İktidarın, dar gelirlilerin refah seviyesini artıracak adımları atması gerektiğinin altını çizen Erbakan, borç, faiz, çimento ekonomisinin acilen terk edilmesi, bunun yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçilmesi gerektiğini söyledi.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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