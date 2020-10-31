Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Milletimizin başı sağ olsun"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Milletimizin başı sağ olsun" Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Önceki yıllarda uygulanan jeotermal alanlardaki ısı ve gaz artışına bağlı olarak erken deprem uyarı sinyalleri veren sistemlerin yeniden hayata geçirilmesi lazım"...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Milletimizin başı sağ olsun"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

"Önceki yıllarda uygulanan jeotermal alanlardaki ısı ve gaz artışına bağlı olarak erken deprem uyarı sinyalleri veren sistemlerin yeniden hayata geçirilmesi lazım"

"Macron, adeta yakışıksız karikatürlerin hamiliğine soyundu. Fransa devleti bu yakışıksız karikatürleri savunduğunu açık bir şekilde ortaya koydu. Macron, tarihini çok çabuk unutmuş ve bugün çıkmış, karikatürleri inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü adı altında savunmaya kalkıyor"

"Macron, bu adımlarla dünyaca ünlü Siyonist Rothschild Ailesi'ne sadık bir hizmetkar olduğunu da ortaya koydu"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Dün İzmir'de yaşanan depremle ilgili olarak vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla, parti genel merkez binası MKYK Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erbakan, İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diledi.

Depremin değil, tedbirsizlik ve ihmalin öldürdüğüne dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 1999 yılında yaşanan Marmara Depremini hatırlattı. Marmara Depreminde 17 bin 500 kişinin vefat ettiğini söyleyen Erbakan, Japonya'da 2011 yılında yaşanan 9,0 şiddetindeki depremde yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiğine değindi. Erbakan, "Dün İzmir'de yaşanan depremle ilgili olarak vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun. İhmal insanlarımızın canına mal oldu. TÜİK verilerine göre; yapılarımızın yüzde 60'ı kaçak. Yüzde 60'ı 20 yaşın üzerinde ve neredeyse yarıya yakını da depreme dayanıklı değil. Bu rakamlar, içinde bulunduğumuz acı durumu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Önceki yıllarda uygulanan jeotermal alanlardaki ısı ve gaz artışına bağlı olarak erken deprem uyarı sinyalleri veren sistemlerin yeniden hayata geçirilmesi lazım" diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin riskli bir konumda olduğunu vurgulayan Erbakan, 2019 senesinde Türkiye nüfusunun yüzde 34'ünün sosyal yardımdan yararlandığını aktardı. Erbakan, "Hayırlı işler, güzel şeylerdir. Yardımlaşma, sadaka, zekat müessesi çok güzel ama bunlar bir yere kadar. Devletin asıl görevi, bu dar gelirli milyonların geçim derdini ortadan kaldırmak. Alım gücünü ve refah seviyesini arttırmaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Askıda Ekmek Projesi'ni de gündeme taşıyan Erbakan, yapılan yatırımların dar gelirli vatandaşların derdine derman olmadığına dikkat çekti. Erbakan, Türkiye'de devalüasyonun da yaşandığını söyleyerek, "Bu durum Türkiye'de 'Beton Çimento Ekonomisi' yüzünden yaşanıyor. Alışveriş merkezi, rezidans, beton, çimento politikaları uygulanırsa, üretim, istihdam, katma değerli ihracat adımları atılmazsa ithalata dayalı bir ekonomimiz olur" şeklinde konuştu.

Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo haftalık mizah dergisinin Hazreti Muhammed'e yönelik yayınladığı karikatürleri Fransa'da kamu binalarına yansıtılmasını küstahlık olarak yorumlayan Erbakan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da sert eleştirilerde bulundu. Erbakan, "Macron, adeta yakışıksız karikatürlerin hamiliğine soyundu. Fransa devleti bu yakışıksız karikatürleri savunduğunu açık bir şekilde ortaya koydu. Macron, tarihini çok çabuk unutmuş ve bugün çıkmış, karikatürleri inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü adı altında savunmaya kalkıyor. Batı'nın devlet yönetimi zihniyeti maalesef ki ırkçıdır, İslam ve Müslüman düşmanıdır. Kendisi dışındakileri, özellikle de İslam alemini kendisinden düşük görür. Macron, bu adımlarla dünyaca ünlü Siyonist Rothschild Ailesi'ne sadık bir hizmetkar olduğunu da ortaya koydu" açıklamasında bulundu.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu'na 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda yaralanıp gazi olduktan sonra maddi ve manevi tazminat davası açan Jandarma Uzman Çavuş Gazi Cengiz Erduran'da toplantıyı takip eden İl Başkanlarının arasındaydı. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Gazi Erduran'a, Genel Başkan Erbakan, verdiği karar dolayısıyla teşekkür ederek, Yeniden Refah Partisi rozetini takdim etti.

Jandarma Uzman Çavuş Gazi Erduran, mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutarı çok bulup, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle maddi tazminattan feragat ederek, "Devletimiz bu parayı ihtiyaç sahipleri için kullansın" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN KUVAT