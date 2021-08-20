Son dakika haber: /yeniden/ Afganistan'da Türk güvenlik güçlerinden özel operasyon

Son dakika habere göre AFGANİSTAN'a bir süre önce sağlık turizmi için giden 5 Türk sağlık çalışanı, mahsur kaldıkları kent merkezinden Türk güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

- AFGANİSTAN'a bir süre önce sağlık turizmi için giden 5 Türk sağlık çalışanı, mahsur kaldıkları kent merkezinden Türk güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından 3 hafta önce bu ülkeye giren 5 Türk mahsur kaldıklarını belirterek yardım istemişti. Saç ekim kliniği çalışanı Cengiz Şimşek, Muhammet Ferhat Yılmaz, Hatice İncekara, Aleyna Tıkı ve Emrah Bütün, kaldıkları klinikten Türk güvenlik güçleri operasyonuyla kurtarıldı. 5 Türk, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na götürüldü. Sağlık çalışanlarının, ilk tahliye uçağı ile önce Pakistan'a daha sonrasında da Türkiye'ye dönmeyi bekliyor.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİREN ÇOCUK DUVARDAN ÇEKİLEREK KURTARILDI

Öte yandan havalimanı kontrol noktalarında içeriye alınmak için günlerdir bekleyen Afganlar, havalimanını çevreleyen yaklaşık 5 metrelik duvarları da zaman zaman aşmaya çalışıyor. Bu sırada yaşanan izdihamda çocuklar ezilme tehlikesi geçiriyor. Havalimanı dışından askeri hat içinde kalan güvenli bölgeye girmek isteyen kalabalığın neden olduğu izdihamda ezilme tehlikesi yaşayan bir çocuk Türk askeri ve özel harekat polislerinin yardımıyla kurtarıldı. Ailesinin duvarın karşı tarafından uzattığı çocuk, güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan çocuğun daha sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı