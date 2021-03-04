Son dakika haber! Yeniçağa Gölü'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu
04.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:29
Son dakika habere göre Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.
Hava sıcaklığının yaklaşık 15 derece olduğu ilçede adeta kartpostallık görüntüler oluşturan gün batımı nedeniyle gökyüzü ve gölün rengi kızıla boyandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal