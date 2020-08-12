Son dakika haber | Yeniçağa'da Kovid-19 denetimi yapıldı Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde de pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde de pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

Yeniçağa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "kontrollü sosyal hayat döneminde" temel prensipler olan temizlik,maske ve mesafe kurallarının yanında tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için ilçede Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında, Belediye Başkanı Recayi Çağlar ile ilgili tüm kamu kurumlarının yöneticileri ve personeli ile "Sağlık için hepimiz için "mottosu ile bugüne kadarki en kapsamlı denetimin ikincisinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

İlçe merkezinde yer alan konaklama tesisleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvahane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaförler, internet kafe ve elektronik oyun yerleri ile şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksilerde denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde vatandaşların sosyal mesafelere dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA