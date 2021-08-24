Son dakika haber... Yeni Zelandalı Bakan'ın canlı yayın gafı sosyal medyada "bacaklarını aç" hareketini başlattı
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Son dakika haber... Yeni Zelandalı Bakan'ın canlı yayın gafı sosyal medyada "bacaklarını aç" hareketini başlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre - Yeni Zelandalı Bakan'ın canlı yayın gafı sosyal medyada "bacaklarını aç" hareketini başlattı Yeni Zelanda Covid-19'la Mücadele Bakanı Chris Hipkins canlı yayında dil sürçmesi sonucu halka "dışarıdayken bacaklarını açmalarını" söyleyince sosyal medyada eğlence konusu olurken, sosyal...

- Yeni Zelandalı Bakan'ın canlı yayın gafı sosyal medyada "bacaklarını aç" hareketini başlattı

AUCKLAND - Yeni Zelanda Covid-19'la Mücadele Bakanı Chris Hipkins canlı yayında dil sürçmesi sonucu halka "dışarıdayken bacaklarını açmalarını" söyleyince sosyal medyada eğlence konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları "bacaklarını aç" hareketiyle eğlenceli paylaşımlar yapmaya başladı.

Yeni Zelanda'nın Covid-19'la Mücadele Bakanı Chris Hipkins'in canlı yayında yaşadığı talihsizlik ülkede eğlence konusu oldu. Bakan Hipkins, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bir kez daha kapanma kararı alınan ülkede salgına yönelik son durumla ilgili geçtiğimiz pazar günü basın toplantısı düzenledi. Yeni Zelandalıları salgına karşı alınan yeni tedbirler konusunda bilgilendiren Hipkins, sosyal mesafe çağrısında bulunduğu sırada dili sürçmesi sonucu halka "dışarıdayken bacaklarını açmalarını" söyledi. Bakan Hipkins, "Yoğun bölgelerde yaşayanlar için dışarı çıktıklarında çevreleri başka kişilerle çevriliyken bacaklarını açması büyük bir zorluk" dedi.

Yaptığı gafı fark ettiğinde gülümseyen Hipkins, toplantının sonunda eve gidip bacaklarını uzatacağını ve medyanın onunla eğlenmesini izleyeceğini söyledi.

Konuşması sırasında Hipkins'in yanında duran Yeni Zelanda Sağlık Direktörü Dr. Ashley Bloomfield ise bakanın gafı karşısında gülümsememek için kendini zor tutsa da bozuntuya vermeden konuşmayı dinlemeyi sürdürdü.

Sosyal medyada eğlence konusu oldu

Bakan Hipkins'in yaşadığı canlı yayın kazası sosyal medyada eğlence konusu oldu. Hipkins'in gafı sosyal medyada gündem olurken, Yeni Zelandalılar #spreadyourlegs (bacaklarını aç) hashtagi ile paylaşımlar yapmaya başladı.

Auckland merkezli bazı küçük işletmeler ise olayı ticari fırsata çevirdi. Hipkins'in cümlelerinin yer aldığı ürünleri satışa çıkaran işletmeler, "Bir şeyler içerken hükümet tavsiyesini hatırlayabilirsiniz" sloganıyla ürünlerinin reklamını yaptı.

Son dakika haber... Yeni Zelandalı Bakan'ın canlı yayın gafı sosyal medyada 'bacaklarını aç' hareketini başlattı
Son dakika haber... Yeni Zelandalı Bakan'ın canlı yayın gafı sosyal medyada 'bacaklarını aç' hareketini başlattı
Son dakika haber... Yeni Zelandalı Bakan'ın canlı yayın gafı sosyal medyada 'bacaklarını aç' hareketini başlattı
Son dakika haber... Yeni Zelandalı Bakan'ın canlı yayın gafı sosyal medyada 'bacaklarını aç' hareketini başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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