Son dakika haber... Yeni Zelanda, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 2021'in büyük bölümünde kapalı tutacak
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Son dakika haber... Yeni Zelanda, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 2021'in büyük bölümünde kapalı tutacak

26.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:07
Son dakika haber... Yeni Zelanda, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 2021'in büyük bölümünde kapalı tutacak

Son dakika haberleri... Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkesinin sınırlarının yılın büyük bir bölümünde kapalı tutulacağını bildirdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkesinin sınırlarının yılın büyük bir bölümünde kapalı tutulacağını bildirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı yaptıranların, virüsü başkasına bulaştırmadığından emin olduktan ve nüfusun yeteri kadarının aşılandıktan sonra seyahatlerin yeniden başlayabileceğini söyledi.

Bunların da zaman alacağına işaret eden Ardern, komşusu Avustralya ve diğer pasifik ülkeleriyle seyahat anlaşmaları yapmayı sürdüreceğini ancak diğer ülkelerin, Yeni Zelandalıların sağlığı ve ülke ekonomisi için ciddi risk teşkil ettiğini belirtti.

Başbakan Ardern, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkesinin sınırlarının yılın büyük bir bölümünde kapalı tutulacağını bildirdi.

Ardern, Yeni Zelanda İlaçlar ve Tıbbi Cihaz Güvenliği Kurumunun (Medsafe) BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede kullanılmasına şartlı onay vermek için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Aşıya gelecek hafta onay verilebileceğini aktaran Ardern, sonrasında da sağlık ve sınır yetkilileriyle, onların yakın temasta oldukları kişilerin aşılanacağını dile getirdi.

Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı türü saptanmıştı

Yeni Zelanda Sağlık yetkilileri, dün, ülkenin kuzeyindeki Northland bölgesinde 56 yaşındaki kadında, Güney Afrika kaynaklı Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiğini açıklamıştı.

Yetkililer, yurt dışından gelen ve 14 günlük zorunlu otel karantinasına alınan kadının PCR testlerinin negatif çıkmasının ardından 13 Ocak'ta evine gittiğini ancak 24 Ocak'ta yaptırdığı üçüncü testin pozitif olduğunu belirtmişti.

Avustralyalı yetkililer, bunun üzerine bu ülkeden seyahatlerin 72 saatliğine askıya alındığını duyurmuştu.

Ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki yalıtılmış coğrafi konumu ve uygulanan sıkı karantina önlemleri sayesinde Kovid-19 vakalarının artmasının önüne geçiliyor.

Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle başarılı bir mücadele sergileyen Yeni Zelanda, 27 Nisan 2020'de Kovid-19 vaka sayısını sıfırladığını duyurmuştu.

Toplam 1934 kişide Kovid-19 tespit edilen Yeni Zelanda'da tedavisi süren 65 hasta var.

Ülkede virüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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