Son dakika haber! Yeni Zelanda hükümeti, 1970'lerde göçmenleri hedef alan "şafak baskınları" için özür diledi

Son dakika habere göre Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden gelen göçmen işçilere yönelik 1974-1976 yılları arasında uygulanan "ırkçılık temelli şafak baskınlarına" maruz kalanlardan özür diledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden gelen göçmen işçilere yönelik 1974-1976 yılları arasında uygulanan "ırkçılık temelli şafak baskınlarına" maruz kalanlardan özür diledi.

Yeni Zelanda, 1974-1976 yılları arasında göçmen işçilerin etnik kökenleri hedef alınarak gerçekleştirilen "şafak baskınları" uygulaması nedeniyle özür diledi. Auckland Belediye Binasında düzenlenen özür töreninde konuşan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden gelen göçmen işçilerin, özellikle kökenleri nedeniyle hedef alındıkları baskınların acısını çekmeye ve yaralarını taşımaya devam ettiğini dile getirdi. Ardern, "Bugün Yeni Zelanda hükümeti adına, 1970'lerin 'Şafak Baskınları' olaylarına yol açan göçmenlik yasalarının ayrımcı bir şekilde uygulanması nedeniyle Pasifik topluluklarına resmi ve koşulsuz bir özür sunmak için bulunuyorum. Hükümet, Şafak Baskınları ve rastgele polis kontrollerinin gerçekleşmesinden ve bu eylemlerin şimdiye kadar uygun görülmesinden üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ifade ediyor" şeklinde konuştu. Ardern resmi özrün bir parçası olarak hükümetinin, Pasifik topluluklarına yönelik akademik ve mesleki burs için 2.1 milyon Yeni Zelanda Doları (1.5 milyon ABD Doları) ayıracağını, Samoa, Tonga, Fiji ve Tuvalu'dan gençler için 1 milyon Dolar değerinde liderlik bursu sağlayacağını kaydetti.

Pasifik ülkelerinden gelenler haricinde hiç kimsenin evine baskın yapılmadığını vurgulayan Ardern, "Avrupalılara yönelik hiçbir baskın ya da rastgele bir işlem yapılmadı" dedi.

Yeni Zelanda'da şafak baskınları

Yeni Zelanda'da şafak baskınları, 1974'ten 1976'ya kadar Yeni Zelanda ekonomisinin gerileme içinde olduğu dönemde hükümetin, çalışma vizeleri dolan ve Pasifik'ten gelen göçmen işçilere yönelik uyguladığı baskı olarak biliniyor. Polis baskınları en çok Auckland'de yaşanırken, göçmenler etnik kökenlerinden dolayı hedef alınmış, fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalmıştı. Yeni Zelanda'ya Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden gelenler kendini "Pasifikli" olarak tanımlıyor. - WELLINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı