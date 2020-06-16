Son dakika haber! Yeni Zelanda'da 25 gün sonra 2 yeni vaka Son dakika haberi... Yeni Zelanda 25 günün ardından 2 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası bildirdi.

Yeni Zelanda 25 günün ardından 2 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası bildirdi.

Koronavirüse karşı sıkı tedbirler alan ve aktif vaka sayısını sıfırlayan Yeni Zelanda'da, 25 günün ardından 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüs tespit edilen ve aynı aileden olduğu belirtilen 2 kadına, bir aile üyesinin cenazesine katılmak için özel izin verildiği ve kadınların İngiltere-Doha ve Avustralya'nın Brisbane kenti üzerinden aktarmalı olarak 7 Haziranda ülkeye geldiği ifade edildi.

Kaynak: DHA