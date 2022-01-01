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Son dakika haber | Yeni yılda patlatılan maytap evde yangın çıkardı

Son dakika haber | Yeni yılda patlatılan maytap evde yangın çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan bir evde iddiaya göre maytaptan dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan bir evde iddiaya göre maytaptan dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, yeni yıl kutlamasında çocukların maytap attığı sırada yangın çıktı. Yangını o anda devriye gezen polis ekipleri fark etti ve itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye gelene kadar polis ekipleri evin bulunduğu alanda güvenlik tedbiri aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. - HATAY

Son dakika haber | Yeni yılda patlatılan maytap evde yangın çıkardı

Son dakika haber | Yeni yılda patlatılan maytap evde yangın çıkardı

Son dakika haber | Yeni yılda patlatılan maytap evde yangın çıkardı

Son dakika haber | Yeni yılda patlatılan maytap evde yangın çıkardı

Son dakika haber | Yeni yılda patlatılan maytap evde yangın çıkardı

Son dakika haber | Yeni yılda patlatılan maytap evde yangın çıkardı

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