Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı

04.11.2020 16:06 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:10
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler alındığını açıklamasının ardından Bursa polisi ve zabıta ekipleri bugün çarşı ve pazarlardaki denetimlerini sıklaştırdı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler alındığını açıklamasının ardından Bursa polisi ve zabıta ekipleri bugün çarşı ve pazarlardaki denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, semt pazarlarında yaptıkları denetimde maske takmayan bir pazarcıya maske vererek, uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarda vaka sayılarının artması sebebiyle yeni tedbirler alındığını açıkladı. Yeni tedbirler arasında çarşı ve pazarlarda daha sık denetim yapılmasını da ifade eden Erdoğan'ın açıklamasının ardından Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip, zabıtalarla birlikte ilçedeki en büyük semt pazarlarından biri olan Merinos Çarşamba Pazarı'nda denetimlerde bulundu.

Maske ve mesafe kurallarını hatırlatarak, vatandaşları ve pazarcıları uyaran ekipler, maske takmayan bir pazarcıya ise maske vererek, daha duyarlı olmasını istedi. Denetim sırasında ekipler sık sık anonslar yaparak vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda ikazda bulundu.

Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

İlgili Haberler

Almanya'da 4 hafta sürecek yeni tedbirler yürürlüğe girdi
Almanya'da 4 hafta sürecek yeni tedbirler yürürlüğe girdi
Son dakika haber... Deniz polisi, botlarla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı
Son dakika haber... Deniz polisi, botlarla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı
Kırklareli'de korona virüse karşı yeni tedbirler alındı
Kırklareli'de korona virüse karşı yeni tedbirler alındı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Osman Durmuş Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Samatta Erol Bulut Gökhan Töre Eddie Newton Rachid Ghezzal
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 16:10:36. #1.14#
title