KIRKLARELİ - Yeni normalleşme süreci başladı
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KIRKLARELİ - Yeni normalleşme süreci başladı

02.03.2021 08:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 08:26

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.

Bu illerden birisi de Kırklareli oldu.

Kırklareli'nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

İşletmelerini yüzde 50 kapasiteye göre düzenleyen esnaf uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahvehane işletmecisi Muammer Bozkurt, AA muhabirine, iş yerini hizmete açacağı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 100 gündür tedbirler kapsamında kahvehanesini açmadığını belirten Bozkurt, bundan sonraki süreçte kurallara daha fazla uyarak normalleşmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Sabahın erken saatinde kahvehanesine gelerek temizlik yaptığını ve çay ocağını hazırladığını aktaran Bozkurt, "Gece sabaha kadar uyku uyumadık. Çok sevinçliyim. Gelen müşterilerime HES kodu sorgulaması yaparak kahvehaneye alacağım. Müşterilerin mesafeli oturmalarını sağlayacağız" dedi.

Pastane işletmecisi Ünal Sevim de ilk etapta yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermenin yeterli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İlerleyen günlerde Kırklareli risk haritasının maviye dönmesi ile tamamen normalleşmeyi arzu ettiklerini anlatan Sevim, uzun zamanın ardından müşterilerini kabul edeceğini kaydetti.

KIRKLARELİ - Yeni normalleşme süreci başladı
KIRKLARELİ - Yeni normalleşme süreci başladı
KIRKLARELİ - Yeni normalleşme süreci başladı
KIRKLARELİ - Yeni normalleşme süreci başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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