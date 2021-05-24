ZONGULDAK YENİ MOTOSİKLETİYLE ŞEHİR DIŞI GEZİSİNDE KAZA YAPTI
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ZONGULDAK YENİ MOTOSİKLETİYLE ŞEHİR DIŞI GEZİSİNDE KAZA YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine, yeni aldığı motosiklet ile İstanbul'dan gezmeye gelen Harun Zengin (26), midibüsle çarpıştığı kazada yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine, yeni aldığı motosiklet ile İstanbul'dan gezmeye gelen Harun Zengin (26), midibüsle çarpıştığı kazada yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Müftü Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Harun Zengin, 34 DZP 907 plakalı motosikletle önündeki aracı geçmek isterken, karşı yönden gelen Hasan M.'nin kullandığı 67 UE 211 plakalı midibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Zengin, ihbarla gelen sağlık ekibince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Harun Zengin'in, motosikletini yeni aldığı ve İstanbul'dan kente gezmeye geldiği öğrenildi. Midibüs sürücüsü Hasan M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ZONGULDAK YENİ MOTOSİKLETİYLE ŞEHİR DIŞI GEZİSİNDE KAZA YAPTI
ZONGULDAK YENİ MOTOSİKLETİYLE ŞEHİR DIŞI GEZİSİNDE KAZA YAPTI
ZONGULDAK YENİ MOTOSİKLETİYLE ŞEHİR DIŞI GEZİSİNDE KAZA YAPTI
ZONGULDAK YENİ MOTOSİKLETİYLE ŞEHİR DIŞI GEZİSİNDE KAZA YAPTI
ZONGULDAK YENİ MOTOSİKLETİYLE ŞEHİR DIŞI GEZİSİNDE KAZA YAPTI
ZONGULDAK YENİ MOTOSİKLETİYLE ŞEHİR DIŞI GEZİSİNDE KAZA YAPTI
ZONGULDAK YENİ MOTOSİKLETİYLE ŞEHİR DIŞI GEZİSİNDE KAZA YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ZONGULDAK YENİ MOTOSİKLETİYLE ŞEHİR DIŞI GEZİSİNDE KAZA YAPTI - Haberler
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