Son dakika haber! Yeni Malatyaspor deplasmanda 3 maç sonra kazandı
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Son dakika haber! Yeni Malatyaspor deplasmanda 3 maç sonra kazandı

21.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:15
Son dakika haber! Yeni Malatyaspor deplasmanda 3 maç sonra kazandı

Son dakika spor haberine göre Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, dış sahada 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, dış sahada 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-siyahlılar, deplasmanda haftalar sonra galibiyetle tanıştı.

Bu sezon ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Malatya ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından dış sahada galibiyet alamadı.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe galibiyetinin ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile (1-1) berabere kalırken MKE Ankargücü'ne (3-1) ve Hes Kablo Kayserispor'a (1-0) yenildi.

Süper Lig'in 20. haftasında ise Atakaş Hatayspor'u deplasmanda Zeki Yavru ve Adem Büyük'ün golleriyle 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 3 hafta sonra deplasmanda galibiyetle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor deplasmanında alınan galibiyetle moral buldu.

Malatya ekibi, bu sezon Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 19 maçta 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyetle 27 puan topladı.

Deplasmanda 9 puan topladı

Malatya ekibi bu sezon rakip sahalarda çıktığı son 10 müsabakada 9 puan topladı.

Bu karşılaşmaların 5'ini kaybeden Yeni Malatyaspor, 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Söz konusu maçlarda 11 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde 16 gol gördü.

Sarı-siyahlıların bu sezon dış sahada aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta RakipSonuç
1.Fatih Karagümrük3-0
3.Trabzonspor 3-1
5.İttifak Holding Konyaspor1-1
7.Beşiktaş1-0
10.Gaziantep FK2-2
12.Fenerbahçe3-0
14.Aytemiz Alanyaspor1-1
16.MKE Ankaragücü3-1
18.Hes Kablo Kayserispor1-0
20.Atakaş Hatayspor1-2
Not: Tabloda ilk takım ev sahibi ekip olarak alınmıştır.

Çelikel: "Önemli bir galibiyet aldık"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, son iki haftada elde ettikleri galibiyetlerden dolmayı mutlu olduklarını söyledi.

Atakaş Hatayspor karşısında iyi mücadele ederek galibiyete ulaştıklarını belirten Çelikel, "Hatayspor karşısında önemli bir galibiyet aldık. Müsabakada daha çok gol atabilirdik ama olmadı. Son 10 dakika yediğimiz gol sonrası rakibimiz biraz direnç sağladı ama maçı kazanmasını bildik. Galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcuları kutluyorum. Galibiyeti tüm Malatya'ya armağan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelikel, bu sezon deplasmanda sadece Fenerbahçe'yi mağlup ettiklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Hatayspor maçı kolay değildi ancak deplasmandan galibiyetle dönmek gurur verici. Son iki haftada hem Çaykur Rizespor hem de Hatayspor karşısında önemli galibiyetler aldık. Galibiyetlerle takımın morali yerine geldi. Deplasmandan galibiyetle dönmek çok önemli. Bu performansı tüm maçlarımıza yansıtmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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