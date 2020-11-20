Son dakika haber | Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
20.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 20.11.2020 21:19
Son dakika habere göre Polis ekiplerinin anons geçmesi Esnafın dükkan kapatmasından genel ve detay görüntüler NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de iş yerleri kepenk kapattı.
Polis ekiplerinin anons geçmesi
Esnafın dükkan kapatmasından genel ve detay görüntüler NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de iş yerleri kepenk kapattı.
Polis ekipleri, kent merkezinde devriye görevi yürüterek anonslarla vatandaşları uyardı.
İş yerlerinin kapanmasıyla kentte sesizkli hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul