Son dakika haber | Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
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Son dakika haber | Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

20.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 20.11.2020 21:19

Son dakika habere göre Polis ekiplerinin anons geçmesi Esnafın dükkan kapatmasından genel ve detay görüntüler NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de iş yerleri kepenk kapattı.

Polis ekiplerinin anons geçmesi

Esnafın dükkan kapatmasından genel ve detay görüntüler NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de iş yerleri kepenk kapattı.

Polis ekipleri, kent merkezinde devriye görevi yürüterek anonslarla vatandaşları uyardı.

İş yerlerinin kapanmasıyla kentte sesizkli hakim oldu.

Son dakika haber | Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Son dakika haber | Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Son dakika haber | Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Son dakika haber | Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
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