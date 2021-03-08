Son dakika haber: Yeni atandığı okulun ilk gününde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Yeni atandığı okulun ilk gününde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

08.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:14
Son dakika haber: Yeni atandığı okulun ilk gününde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde, yeni atandığı okulun ilk gününde derste kalp krizi geçiren beden eğitim öğretmeni hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde, yeni atandığı okulun ilk gününde derste kalp krizi geçiren beden eğitim öğretmeni hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesindeki Karataş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Tayini çıkan ve okulda göreve başlayan Beden Eğitim Öğretmeni Özgür İken (42), ders sırasında aniden rahatsızlandı. İken'in rahatsızlandığını fark eden öğrenci ve meslektaşları, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tanısı sonucu kalp krizi geçirdiği anlaşılan İken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İZMİR

Son dakika haber: Yeni atandığı okulun ilk gününde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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