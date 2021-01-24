Son dakika haber: Yemenli tarafların esir takası görüşmeleri Ürdün'de başladı

Son dakika gelişmesine göre Yemen'de hükümet yetkilileri ile İran destekli Husiler arasında esir değişimi kapsamındaki yeni görüşmelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı duyuruldu.

Yemen'de hükümet yetkilileri ile İran destekli Husiler arasında esir değişimi kapsamındaki yeni görüşmelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Griffiths, açıklamasında esir takası denetleme komitesinin beşinci toplantısının Amman'da başladığını belirtti.

Yemen'deki taraflar arasında Ekim 2020'de 1065 esirin serbest bırakıldığını hatırlatan Griffiths, bu sayıya ek olarak başka kişilerin de serbest bırakılması çerçevesinde komitenin Yemenli taraflar arasındaki görüşmelere yeniden başladığını aktardı.

Griffiths, taraflara öncelikle "hasta, yaralı, yaşlı ve çocuk" tutsakların serbest bırakılması çağrısında bulunarak, keyfi gözaltına alınan tüm sivillerin ivedilikle ve koşulsuz salıverilmesi gerektiğini vurguladı.

Yemen'deki çatışma taraflarını bir araya getiren Denetim Komitesinin başkanlığını BM Yemen Özel Temsilciliği ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi yapıyor.

Husi heyetin Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM himayesinde gerçekleştirilecek yeni tur müzakerelere katılmak üzere Amman'a geldiklerini duyurmuştu.

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ocak 2019, Şubat 2019 ve Şubat 2020'de 3 kez Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy