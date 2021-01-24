Son dakika haber: Yemenli tarafların esir takası görüşmeleri Ürdün'de başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Yemenli tarafların esir takası görüşmeleri Ürdün'de başladı

24.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:48
Son dakika haber: Yemenli tarafların esir takası görüşmeleri Ürdün'de başladı

Son dakika gelişmesine göre Yemen'de hükümet yetkilileri ile İran destekli Husiler arasında esir değişimi kapsamındaki yeni görüşmelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı duyuruldu.

Yemen'de hükümet yetkilileri ile İran destekli Husiler arasında esir değişimi kapsamındaki yeni görüşmelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Griffiths, açıklamasında esir takası denetleme komitesinin beşinci toplantısının Amman'da başladığını belirtti.

Yemen'deki taraflar arasında Ekim 2020'de 1065 esirin serbest bırakıldığını hatırlatan Griffiths, bu sayıya ek olarak başka kişilerin de serbest bırakılması çerçevesinde komitenin Yemenli taraflar arasındaki görüşmelere yeniden başladığını aktardı.

Griffiths, taraflara öncelikle "hasta, yaralı, yaşlı ve çocuk" tutsakların serbest bırakılması çağrısında bulunarak, keyfi gözaltına alınan tüm sivillerin ivedilikle ve koşulsuz salıverilmesi gerektiğini vurguladı.

Yemen'deki çatışma taraflarını bir araya getiren Denetim Komitesinin başkanlığını BM Yemen Özel Temsilciliği ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi yapıyor.

Husi heyetin Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM himayesinde gerçekleştirilecek yeni tur müzakerelere katılmak üzere Amman'a geldiklerini duyurmuştu.

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ocak 2019, Şubat 2019 ve Şubat 2020'de 3 kez Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Ali Şansalan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Yemenli tarafların esir takası görüşmeleri Ürdün'de başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 16:56:35. #1.14#
title