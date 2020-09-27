Son dakika haber: Yemen ordusu: Sana'daki çatışmalarda biri general 3 asker öldü
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Son dakika haber: Yemen ordusu: Sana'daki çatışmalarda biri general 3 asker öldü

27.09.2020 19:07 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:10
Son dakika haber: Yemen ordusu: Sana'daki çatışmalarda biri general 3 asker öldü

Bir son dakika haberine göre Yemen ordusu, başkent Sana'da Husilerle girilen çatışmalarda biri general 3 askerin öldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu, başkent Sana'da Husilerle girilen çatışmalarda biri general 3 askerin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesinde vatani görevlerini yaptıkları sırada öldürülen 72. Tugay Operasyonları Komutanı General Ahsen Ali Badir ile 2 askerin Marib kentinde son yolculuklarına uğurlandığı belirtildi.

Askerlerin, İran destekli Husilerle girilen çatışmalarda hayatlarını kaybettiğine işaret edildi.

Yemen'in çeşitli bölgeleri ağustos ayından bu yana ordu güçleri ile Husiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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