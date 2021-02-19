Son dakika haber | Yemen'in Marib kentinde Husilerle girilen çatışmada üst düzey bir komutan öldü

Son dakika haberleri... Yemen'in doğusundaki Marib'de, İran destekli Husilerle girilen çatışmalarda, hükümet tarafından üst düzey bir komutanın öldüğü belirtildi.

Yemen'in doğusundaki Marib'de, İran destekli Husilerle girilen çatışmalarda, hükümet tarafından üst düzey bir komutanın öldüğü belirtildi.

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Yemen haber ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, orduya bağlı Şahinler Tugayı komutanlarından Tuğgeneral Ahmed eş-Şerabi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Salih, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermezken, isminin açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şerabi'nin, Marib'in kuzeybatısındaki El-Kesara cephesindeki çatışmalarda öldüğünü söyledi.

Husiler, son günlerde Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan, ülkenin doğu kesimindeki Marib'e saldırılarını arttırmıştı.

Husilerin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Abdullah el-Cufri, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Marib'e bağlı Rahabe, El-Cube ve Harib ilçelerindeki çeşitli noktalarda kontrolü sağladıklarını belirtmiş ve kentin 48 saat içinde ele geçirileceğini iddia etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Şubat'taki BM Güvenlik Konseyi brifinginde, Husilerin Marib saldırılarının durması gerektiğini, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını belirtmişti.

Yemen'deki krize son vermek için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Griffiths, taraflara ülke genelinde ateşkes çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu