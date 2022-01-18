Son dakika haber... Yemen hükümetinden Husilerin BAE'ye yönelik saldırısına kınama

Gelen son dakika haberlerine göre Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, İran destekli Husilerin Abu Dabi'ye yönelik saldırısını kınayarak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, İran destekli Husilerin Abu Dabi'ye yönelik saldırısını kınayarak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Husilerin düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için üzüntüsünü ve taziyelerini, yaralanan vatandaşlar için de şifa dileklerini aktaran Bin Mubarek, Yemen hükümeti ve halkının, Husi milislerin sivilleri hedef alan saldırısını kınadığını vurguladı.

Yemen Dışişleri Bakanı, Husilerin bu saldırıyla, uluslararası yasaları açık bir şekilde hiçe saydığını kaydetti.

Bin Mübarek, ayrıca Yemen'in, bu terör eylemlerine karşı koymak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için aldığı tüm önlemlerde kardeş BAE'yle dayanışma içinde olacağını belirtti.

Abdullah bin Zayid de Yemen'in desteğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, saldırının karşılıksız kalmayacağı ve gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etti.

Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine dün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.