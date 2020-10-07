Son dakika haber | Yemen hükümeti, Sokotra Adası'ndaki isyanın sonlanmasını istiyor
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Son dakika haber | Yemen hükümeti, Sokotra Adası'ndaki isyanın sonlanmasını istiyor

07.10.2020 02:27 | Son Güncelleme: 07.10.2020 02:30
Son dakika haber | Yemen hükümeti, Sokotra Adası'ndaki isyanın sonlanmasını istiyor

Son dakika haberi... Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Sokotra'daki askeri isyanının bir an evvel sona ermesini istedi.

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Sokotra'daki askeri isyanının bir an evvel sona ermesini istedi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile telekonferans yöntemiyle görüştü.

Sokotra Adası'nın Yemen için önemine işaret eden Hadrami, adadaki GGK isyanının bir an evvel sona ermesi ve devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçmesini istedi.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında kontrol mücadelesi yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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