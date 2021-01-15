Son dakika haber: Yemen hükümeti: Halk, ABD'nin Husileri "terör örgütü" ilan etme kararını destekliyor
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Son dakika haber: Yemen hükümeti: Halk, ABD'nin Husileri "terör örgütü" ilan etme kararını destekliyor

15.01.2021 03:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 03:44
Son dakika haber: Yemen hükümeti: Halk, ABD'nin Husileri

Son dakika gündem haberi: Yemen hükümeti, ABD'nin İran destekli Husileri "terör örgütü" ilan etme kararının, halkın desteğini aldığını açıkladı.

Yemen hükümeti, ABD'nin İran destekli Husileri "terör örgütü" ilan etme kararının, halkın desteğini aldığını açıkladı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mübarek, BM Güvenlik Konseyinde telekonferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararına ilişkin hükümetin görüşlerini paylaştı.

Husileri, evlere ve ibadethanelere bombalı saldırı düzenlemek, muhalifleri tehcir etmek, gazetecileri gözaltına alıp işkence etmek, şehirleri ablukaya almak ve uluslararası nakil hatlarını tehdit etmek gibi büyük insan hakları ihlalleri işlemekle suçlayan Bin Mübarek, "Bu nedenle, ABD'nin aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, hükümetin talepleriyle paralellik arz ediyor ve halk da bunu destekliyor." ifadesini kullandı.

Bin Mübarek ayrıca, hükümetin, Yemenlilere yardım akışının gerçekleşmesi için ticari ve finansal kurumlar, insani yardım kuruluşları ve uluslararası örgütlerin çalışmalarını kolaylaştırma konusunda azami özen gösterdiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Husilerin "yabancı terör örgütü" ilan edileceğini, bu konuda Kongrenin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Pompeo ayrıca, örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in de "terörist" ilan edileceğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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