Son dakika haber! Yemen Enformasyon Bakanı El-Eryani: "Aden Havalimanı'nı vuran roketler İran yapımı"
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Son dakika haber! Yemen Enformasyon Bakanı El-Eryani: "Aden Havalimanı'nı vuran roketler İran yapımı"

01.02.2021 02:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 02:13
Son dakika haber! Yemen Enformasyon Bakanı El-Eryani:

Gelen son dakika haberine göre Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani, kurulan yeni hükümetin kabine üyelerinin 30 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıda kullanılan roketlerin İran yapımı olduğunu açıkladı.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani, kurulan yeni hükümetin kabine üyelerinin 30 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıda kullanılan roketlerin İran yapımı olduğunu açıkladı.

Eryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aden Uluslararası Havaalanı'na vardıklarında İran destekli Husi milislerinin İran yapımı roketlerle cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerini hedef alarak işlediği büyük terör suçunun üzerinden bir ay geçti." ifadelerini kullandı.

Bu saldırının terörist Husi milislerinin devlete yaptıkları darbeden bu yana gerçekleştirilmiş en büyük suçlardan biri olduğuna dikkati çeken Eryani, Husilerin diğer terörist örgütlerden farklı olmadığını vurguladı.

Eryani, Yemenlileri parçalayan bu suç unsurunun durdurulması için uluslararası müdahalenin zorunlu olduğunu, cezadan kurtulmamaları için Husi milislerin ve liderlerinin terör listelerine dahil edilmeye devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Aden Havalimanı saldırısı

Aden Havalimanı'nda, yeni kurulan hükümetin kabine üyelerinin 30 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada 3 patlama meydana gelmişti.

Patlamalarda 28 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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