Son dakika haber! Yemen Dışişleri Bakanı ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi ülkedeki durumu görüştü

Yemen Dışişleri Ahmed Avad bin Mubarek, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile New York'ta Yemen'deki durumu ve barışın sağlanması için sarf edilen çabaları ele aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Mubarek, Lenderking ile yaptığı görüşmede, Yemen'de barış sürecinin garantisinin İran destekli Husilere, saldırılarını durdurması ve ateşkes yapmaları için baskı yapmakla başlayacağını söyledi.

İkili görüşmede, Yemen'deki son gelişmeler ile barışın sağlanması için sarf edilen çabaları ele aldı.

Lenderking, ülkede siyasi çizginin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaların sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, Husilerin Marib kenti ve diğer bölgelerdeki askeri operasyonları durdurması gerektiğini dile getirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.