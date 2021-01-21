Son dakika haber... Yemen Dışişleri Bakanı, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile barış sürecini görüştü
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Son dakika haber... Yemen Dışişleri Bakanı, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile barış sürecini görüştü

21.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:08
Son dakika haber... Yemen Dışişleri Bakanı, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile barış sürecini görüştü

Son dakika haberleri: Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ülkesindeki barış sürecini ve son gelişmeleri ele aldı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ülkesindeki barış sürecini ve son gelişmeleri ele aldı.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, Bin Mubarek ile Griffiths, çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Bin Mubarek, Yemen'deki insani krizi, altı yıldır İran destekli Husi milislerin hiçbir uluslararası baskıya maruz kalmamasının bir sonucu olarak değerlendirdi.

ABD'nin Husileri terör listesine dahil etme kararının, söz konusu milislerle "barış hizmetine girme sürecini düzeltmenin" bir başlangıcı olduğunu ifade eden Bin Mubarek, Yemen hükümetinin BM öncülüğündeki barış çabalarında aktif ortak olarak kalacağını teyit etti.

BM'nin, Yemen hükümetinin ekonomik zorluklarla yüzleşmesine, finansal kaynak sağlama ve ulusal para biriminin istikrarını koruma çabalarına desteklerini yineleyen Griffiths de Yemen'de siyasi yollarla barışı sağlama adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo???????, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Husilerin "yabancı terör örgütü" ilan edileceğini, bu konuda Kongre'nin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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