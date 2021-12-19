Son dakika haber... Yemen'de toprak kayması: 12 ölü

Yemen'in Aden kentinde meydana gelen toprak kaymasında 12 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'in Aden kentindeki el-Burayka bölgesinde dağda yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi. Kazada 12 işçi hayatını kaybetti. Toprak kaymasının iş makinası ile kaya kırma işlemi yapıldığı sırada meydana geldiği aktarılırken, 4 işçinin kayıp olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. - ADEN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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