Son dakika haber | Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 60'tan fazla kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 60'tan fazla kişi öldü

27.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:27
Son dakika haber | Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 60'tan fazla kişi öldü

Son dakika haberler: Yemen'de ordu güçleri ile İran destekli Husiler arasında Marib kentinin doğusunda yaşanan şiddetli çatışmalarda 60'tan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Yemen'de ordu güçleri ile İran destekli Husiler arasında Marib kentinin doğusunda yaşanan şiddetli çatışmalarda 60'tan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet güçleri ile Husiler arasında Marib'de son dönemde yaşanan şiddetli çatışmalar dün de devam etti.

Kentin farklı cephelerindeki çatışmalarda en az 34 Husi milisi ile hükümet güçlerinden 27 kişi öldü.

Hükümet kaynakları da Husilerin Marib'in batısından kente düzenledikleri sızma girişiminin yaşanan şiddetli çatışmaların ardından püskürtüldüğünü belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Pervin Buldan Fahrettin Koca Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Sibel Can Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 60'tan fazla kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 14:30:19. #1.14#
title