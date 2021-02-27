Son dakika haber | Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 60'tan fazla kişi öldü

Yemen'de ordu güçleri ile İran destekli Husiler arasında Marib kentinin doğusunda yaşanan şiddetli çatışmalarda 60'tan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet güçleri ile Husiler arasında Marib'de son dönemde yaşanan şiddetli çatışmalar dün de devam etti.

Kentin farklı cephelerindeki çatışmalarda en az 34 Husi milisi ile hükümet güçlerinden 27 kişi öldü.

Hükümet kaynakları da Husilerin Marib'in batısından kente düzenledikleri sızma girişiminin yaşanan şiddetli çatışmaların ardından püskürtüldüğünü belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar