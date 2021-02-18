Son dakika haber | Yemen'de Husiler, hükümetle çıkan çatışmalarda 22 askerinin öldüğünü duyurdu

Son dakika haber... Yemen'de İran destekli Husiler, hükümet kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda 11'i subay olmak üzere 22 askerinin öldüğünü açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, hükümet kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda 11'i subay olmak üzere 22 askerinin öldüğünü açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansı tarafından verilen haberde, ölen 11 subaydan 5'inin albay rütbesinde olduğu belirtildi.

Ölen 15 askerinin Sana'da, diğerlerinin de ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ve güneybatısındaki Taiz kentlerinde toprağa verildiği ifade edildi.

Haberde, ölenlerin vatan savunmasında hayatını kaybettikleri vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın başı çektiği koalisyon güçleri tarafından açıklamaya ilişkin henüz bir yorum yapılmadı.

Son günlerde ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında yoğun can ve mal kaybına sebep olan ağır çatışmalar yaşanıyor.

Husilerin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Abdullah el-Cufri, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marib'e bağlı Rahabe, El-Cube ve Harib ilçelerindeki çeşitli noktalarda kontrolü sağladıklarını ve kentin ele geçirildiğinin 48 saat içinde ilan edileceğini öne sürmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani