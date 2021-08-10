Son dakika haber | Yemen'de Husiler banka operasyonlarının Aden'e taşınmasına karşı çıkıyor
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Son dakika haber | Yemen'de Husiler banka operasyonlarının Aden'e taşınmasına karşı çıkıyor

Son dakika haber | Yemen'de Husiler banka operasyonlarının Aden'e taşınmasına karşı çıkıyor
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetin bankaların operasyon yönetimlerinin Sana'dan geçici başkent Aden'e taşınması talebini kabul etmediğini açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetin bankaların operasyon yönetimlerinin Sana'dan geçici başkent Aden'e taşınması talebini kabul etmediğini açıkladı.

Husilere ait SABA ajansının haberine göre, Husilerin kontrolü altında bulunan Sana'daki Merkez Bankası konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Aden'deki Merkez Bankasının görevlerini yerine getiremediği, bu nedenle dikkatleri üzerinden uzaklaştırmaya çalıştığı" öne sürüldü.

Sana'daki Merkez Bankasının işlemlerinin profesyonel bir ekip tarafından yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "ekonomik faaliyetlerin ve insani yardım programlarının temelini oluşturan Yemen'deki bankacılık sektörünün istikrarını tehlikeye atmak ya da faaliyetlerini engellemeyi amaçlayan her türlü adım ve karardan Aden'deki Merkez Bankasının sorumlu olduğu" ifade edildi.

Yemen hükümetinin kontrolündeki Merkez Bankası 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, tüm operasyonların incelenmesi ve alanda doğrudan kontrollerin yapılabilmesi için operasyon yönetiminin Sana'dan Aden'e nakledilmesi talebinde bulunmuştu.

Ayrıca, buna uymayan bankların listesinin yerel ve uluslararası kuruluşlarla yurt dışındaki finansal kurumlara bildirileceği ifade edilmişti.

Yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'de biri Husilerin kontrolündeki Sana'da, diğeri de geçici başkent Aden'de olmak üzere iki Merkez Bankası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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