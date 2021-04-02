Son dakika haber... Yemen'de hükümet güçleri ve Husiler arasında çıkan çatışmada bir gazeteci öldü
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Son dakika haber... Yemen'de hükümet güçleri ve Husiler arasında çıkan çatışmada bir gazeteci öldü

Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Yemen'de hükümet güçleri ve Husiler arasında çıkan çatışmada bir gazeteci öldü

Son dakika haberler: Yemen'in Taiz kentinde hükümet güçleri ile İran destekli Husilerin çatışması sırasında Yemenli bir gazeteci hayatını kaybetti.

Yemen'in Taiz kentinde hükümet güçleri ile İran destekli Husilerin çatışması sırasında Yemenli bir gazeteci hayatını kaybetti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Hişam el-Bekiri'nin Taiz kentindeki Mukbine cephesinde görevini yaptığı sırada öldüğünü belirtti.

İryani açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermezken, Husilerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Serbest gazeteci olarak çalışan Bekiri, daha önce birçok uluslararası ve yerel medya kuruluşunda görev yapmıştı.

Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Yemen'in en büyük kenti olan Taiz'de hem Husilerin hem de hükümet güçlerinin kontrol alanları bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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