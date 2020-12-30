Son dakika haber | Yemen Cumhurbaşkanı, ayrılıkçıların isteğine uyarak Aden'e yeni emniyet müdürü atadı
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Son dakika haber | Yemen Cumhurbaşkanı, ayrılıkçıların isteğine uyarak Aden'e yeni emniyet müdürü atadı

30.12.2020 01:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 01:32
Son dakika haber | Yemen Cumhurbaşkanı, ayrılıkçıların isteğine uyarak Aden'e yeni emniyet müdürü atadı

Son dakika haberi... Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) isteği doğrultusunda ülkenin geçici başkenti Aden'e, yeni bir emniyet müdürü atadı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) isteği doğrultusunda ülkenin geçici başkenti Aden'e, yeni bir emniyet müdürü atadı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hadi, çıkardığı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Ed-Dali kentinden Tuğgeneral Mutahhar Ali eş-Şuaybi'nin tümgeneralliğe yükseltilmesine ve yeni Aden Emniyet Müdürü olmasına karar verdi.

Hadi ayrıca, eski Aden Emniyet Müdürü ve GGK'nın sağ kolu olarak bilinen Tümgeneral Şellal Ali Şayi'i Yemen'in Abu Dabi Büyükelçiliğine askeri ataşe olarak atadı.

Yemen Enformasyon Bakanı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, 28 Aralık'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GGK'nın, Aden Emniyet Müdürlüğüne getirilen Muhammed Ahmed el-Hamidi'nin Hadramevtli olması nedeniyle görevi devralmasına izin vermediğini belirtmişti.

GGK'nın, Konseyin Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin doğduğu yer olan Dali kentinden birinin bu göreve getirilmesini istediğini kaydeden Rahbi, "GGK'nın projesi bu. Kendi yönetim alanları dışından olan herkesin dışlandığı ırkçı bölgesel proje." ifadesini kullanmıştı.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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