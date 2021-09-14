Son dakika haber: Yemen Başbakanı Abdulmelik ile Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Pulat 'ikili ilişkileri' görüştü - Haberler
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Son dakika haber: Yemen Başbakanı Abdulmelik ile Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Pulat "ikili ilişkileri" görüştü

AA / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Yemen Başbakanı Abdulmelik ile Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Pulat

Gelen son dakika haberine göre Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunu değerlendirdi.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunu değerlendirdi.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, Başbakan Abdulmelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Büyükelçi Pulat'ı kabul etti.

Görüşmede, ilişkilerin iki ülke çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile Yemen'deki son gelişmeler ele alındı.

Yemen'deki savaş nedeniyle hükümetin karşı karşıya olduğu zorluklara değinen Abdulmelik, söz konusu zorlukların aşılması için hükümetin sarf ettiği çabaların uluslararası destek görmesi gerektiğine dikkati çekti.

Büyükelçi Pulat da Türkiye'nin Yemen ve meşru hükümetine yönelik tutumunun sabit olduğunu belirterek, Ankara'nın Yemen'in birliğine, istikrarına ve güvenliğine verdiği desteği teyit etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Yemen Başbakanı Abdulmelik ile Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Pulat 'ikili ilişkileri' görüştü - Haberler
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