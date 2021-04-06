Son dakika haber! Yellen: ABD'nin toparlanması küresel refaha bağlı
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Son dakika haber! Yellen: ABD'nin toparlanması küresel refaha bağlı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Yellen: ABD'nin toparlanması küresel refaha bağlı

Son dakika ekonomi haberi: ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, pandemi sonrası küresel ekonomik iyileşmede ABD'nin rolüne değindiği Şikago Küresel İlişkiler Konseyi'ndeki konuşmasında, ABD'nin toparlanmasının, diğer ülkelerde finansal sistemlerin istikrara ve gelişmelerine bağlı olduğunu söyledi.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, pandemi sonrası küresel ekonomik iyileşmede ABD'nin rolüne değindiği Şikago Küresel İlişkiler Konseyi'ndeki konuşmasında, ABD'nin toparlanmasının, diğer ülkelerde finansal sistemlerin istikrara ve gelişmelerine bağlı olduğunu söyledi.

Yellen'in bu konuşması,  küresel düzeyde bir "minimum kurumlar vergisi" oranı önerdiği açıklamasının ardından geldi. Yellen, açıklamasında kamunun finansmanına tüm vatandaşların eşit biçimde katılmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı. Biden yönetiminin kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltmeyi ve yabancı iştiraklerden elde edilen karlara küresel bir asgari vergi koymayı planlıyor.

Yellen ayrıca, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden çıkışı desteklemekte kullanmak üzere rezervlerini artırmak için 650 milyar dolarlık yeni bir Özel Çekme Hakları kaynağı hazırlamayı gündemine aldığını anımsattı.Yellen ayrıca, küresel iklim değişikliği risklerine de dikkat çekerek, ABD Hazine'sinin, iddialı emisyon azaltma önlemlerini uygulamak, kritik ekosistemleri koruma amacıyla, karbon-yoğun yatırımlardan uzaklaşılması için uluslararası düzeyde işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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