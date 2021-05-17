Son dakika haber! Yaylada babasının ölüm haberi ile fenalaşan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Son dakika gündem haberi... VAN'ın Gürpınar ilçesinde, çıktığı yaylada babasının ölüm haberini alınca rahatsızlanarak bilinç kaybı yaşayan Adem Teker (25), ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, çıktığı yaylada babasının ölüm haberini alınca rahatsızlanarak bilinç kaybı yaşayan Adem Teker (25), ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğdu Mahallesi'nden Nergistepe Yaylası'na çıkan Adem Teker, babasının ölüm haberini alınca fenalaşıp bilinç kaybı yaşadı. Teker'in yakınında bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter yönlendirildi. Ekipler yürüyerek ulaştıkları olay yerinde Teker'e ilk müdahaleyi yaptı. Teker, kısa sürede bölgeye gelen ambulans helikoptere sedye ile taşındı. Bilinç kaybı yaşayan Teker, ambulans helikopterle Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Adem Teker, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ