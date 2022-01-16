Son dakika haber! Yayaya çarpıp polise hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber! Yayaya çarpıp polise hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı

Son dakika haber! Yayaya çarpıp polise hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra kaza yerine gelen polis ekiplerine hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra kaza yerine gelen polis ekiplerine hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı.

Şebboy Caddesi'nde seyreden F.B. idaresindeki 16 AHM 397 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.K'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.K, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü F.B'nin 1.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri ile çevredekilere küfür ve hakaret eden F.B, gözaltına alındı.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gündem haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra kaza yerine gelen polis ekiplerine hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı.

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